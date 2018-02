Colpì una 15enne al volto con una manganellata durante gli scontri con gli attivisti appartenenti al collettivo ‘Guernica': per questo motivo la Procura di Modena ha chiesto il rinvio a giudizio per un agente della Polizia di Stato. Il 16 aprile si terrà l'udienza nel corso della quale saranno valutate le accuse di lesioni volontarie e abuso d'ufficio a carico del celerino, come riporta il Resto del Carlino. L'episodio risale al 16 maggio del 2016: nei tafferugli che seguirono lo sgombero di un edificio in centro storico, occupato proprio dal Guernica, la giovane venne colpita in pieno volto, riportando una frattura. Priva di sensi, fu soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale. La sequenza – l'agente che colpisce la giovane in mezzo al tumulto – venne ripresa e il filmato finì sul web. La 15enne ha dovuto affrontare un intervento chirurgico, mentre quella mattina rimasero contusi altri tre poliziotti. I genitori della minorenne non sporsero denuncia, ma la Procura ha agito d'ufficio vista la gravità delle lesioni.

Come detto la vicenda risale al 16 maggio del 2016, quando carabinieri e polizia organizzarono un doppio blitz per sgomberare gli edifici occupati da mesi da ‘Sportello sociale La Rage’ e ‘Spazio Guernica’: l’ex palazzo carcerario di via Bonacorsa e l’ex caserma in Sant’Eufemia. All'interno di entrambi gli edifici gli attivisti avevano fatto entrare famiglie in gravi difficoltà economiche, mamme con figli senza un luogo dove stare. L'operazione di sgombero aveva visto la tensione salire alle stelle. Gli attivisti, infatti, avevano cercato ripetutamente di sfondare i posti di blocco – con almeno tre cariche – posizionati all’ingresso della palazzina e le forze dell’ordine avevano reagito utilizzando i manganelli e colpendo anche la minorenne, finita a terra con una vistosa ferita all’occhio destro (frattura al volto).