in foto: Il Papa lava i piedi ai migranti del Cara di (@Osservatore Romano/LaPresse).

A causa della presenza di immigrati tra i fedeli, un parroco della chiesa di San Michele Arcangelo di Manduria, in provincia di Taranto, ha annullato la tradizionale lavanda dei piedi e si è rifiutato di celebrare il rito per protesta. Il fatto è accaduto durante la messa serale del giovedì santo ed è stato raccontato dal Nuovo Quotidiano di Puglia. Secondo quanto si apprende da fonti locali, l'episodio sarebbe stato riferito da un cittadino indignato, che avrebbe raccontato il fatto su Facebook. "Vergognosamente stasera il razzismo è salito sull’altare", ha scritto l'uomo. I migranti che hanno provocato la reazione del parroco sarebbero ospiti di un centro di accoglienza sito nei pressi della chiesa in cui è avvenuto l'episodio.

Secondo quanto testimoniato, nulla hanno potuto i fedeli contro la decisione del parroco, che non ha voluto sentire ragioni. "Ci sarebbe tanto da dire ma mi limito a condividere il tuo sfogo, invito però molti a farsi un esame di coscienza", ha commentato su Fb una fedele; "Per fortuna nella Chiesa ci sono persone che combattono il razzismo, compreso il Santo Padre. Chi non segue i valori della solidarietà andrebbe, quanto meno, richiamato dalle autorità cattoliche", ha invece scritto un altro utente.

Secondo il Nuovo Quotidiano di Puglia, la Diocesi di Oria, sotto cui ricade Manduria, si sarebbe detta all’oscuro della vicenda e starebbe aspettando che terminino le celebrazioni pasquali per far luce sui fatti, specificando però nel frattempo che i padri che hanno officiato la messa in questione "non sono diocesani, ma religiosi appartenenti all’ente ecclesiastico dei Servi di Maria". Al momento, dunque, nessuna presa di posizione da parte della Diocesi, solo alcuni fedeli hanno alzato la voce e protestato contro la discriminazione messa in atto durante la messa del giovedì santo dal parroco di cui ancora non si conoscono le generalità.