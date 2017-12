Una corsa contro il tempo, una vera e propria gara della solidarietà è scattata per salvare la vita a un bambino nato prematuro e ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del Salesi di Ancona. Il piccolo è in condizioni disperate e la banca del latte del nosocomio marchigiano è a corto di scorte, così è nata sui social network una campagna affinché i cittadini si mobilitino: il risultato è stato che negli ultimi due giorni almeno cinque mamme, neopartorienti, si sono recate spontaneamente al Salesi per donare il proprio latte. Ciononostante occorreranno alcuni giorni per esaminare il latte da somministrare al neonato e verificare se potrà effettivamente essere d'aiuto: "Il latte materno della propria madre dato al neonato prematuro – spiega Virgilio Carnielli, primario della terapia intensiva neonatale, in una nota – si associa ad una minore incidenza di infezioni ospedaliere, gastrointestinali e respiratorie. Il latte materno donato è probabilmente meno efficace di quello fresco della propria madre ma mantiene questi benefici. La Banca del Latte regionale di Ancona è attiva da anni nel trattare il latte della propria madre ed il latte donato per i neonati. Le donazioni di latte donato sono richieste su base individuale alle donne che abbiano una produzione di latte che eccede le necessità del proprio figlio. Questo avviene soprattutto per le donne che abbiano partorito prematuramente in quanto il loro latte ha delle caratteristiche che lo rendono più adatto alle esigenze dei neonati pretermine".

Negli ultimi giorni la "banca del latte" del Salesi è purtroppo rimasta a secco: "Le scorte di latte materno donato sono da qualche settimana esaurite per il mancato reperimento di donatrici – continua il primario – nonostante l’attenzione si sia mantenuta alta nel chiedere la disponibilità alle donne che afferiscono alla nostra struttura. Sarà necessario che siano i donatori a portarlo alla banca, che la raccolta sia fatta con modalità concordate e che le donatrici siano controllate da un punto di vista delle malattie infettive trasmissibili. Per evitare eccessi di donazioni e per meglio coordinare il processo è meglio che le donne che intendono donare il proprio latte contattino preventivamente la banca del latte di Ancona allo 071/5962308".