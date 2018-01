in foto: Riccardo Zorzin da "Il Piccolo"

Tragico ritrovamento nel Mar Adriatico. Un manager italiano della compagnia di navigazione Princess Cruises è stato ritrovato morto nel golfo di Fiume, in Croazia, dopo che da diversi giorni di lui si erano perse le tracce. La vittima è il 55ene Riccardo Zorzin, originario di Trieste ma residente a Dolegna del Collio in provincia di Gorizia. Il cadavere era impigliato tra le cime delle imbarcazioni ormeggiate nella marina di Ičiči, vicino ad Abbazia, dove probabilmente è stato trascinato dalla corrente del mare. In realtà, come riporta il quotidiano Il Piccolo, il cadavere di Zorzin è stato ritrovato dalle autorità croate il 26 dicembre scorso ma solo tre giorni dopo sono stati informati dell'accaduto i familiari in Italia che ne frattempo lo stavano cercando.

Del 55enne infatti si erano perse le tracce il 24 dicembre scorso, quando è stato visto l’ultima volta a bordo di una delle grandi navi da crociera della compagnia per cui lavorava da anni nel ruolo di procurement specialist. Poi di lui non si è saputo più nulla. La stessa nave era transitata in zona e potrebbe forse anche aver attraccato proprio in quei giorni tra la località del ritrovamento e la vicina città di Fiume. I familiari avevano provato a contattarlo più volte il giorno di Natale senza ottenere risposta. Nel frattempo, i colleghi ne avevano denunciato la scomparsa, attivando così le ricerche

La drammatica comunicazione alla famiglia è arrivata il giorno 29 dicembre tramite il Consolato italiano di Fiume allertato dalle autorità croate. La moglie poi è volata a Fiume dove ha dovuto fare il riconoscimento della salma che resta ancora a disposizione delle autorità locali. Sul caso infatti restano ancora moltissimi punti oscuri che gli inquirenti locali dovranno chiarire. Al momento ancora non è del tutto chiaro come l’uomo siamo morto né come abbia trascorso le sue ultime ore di vita.