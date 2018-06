Era completamente ubriaca, dopo aver bevuto diversi bicchieri di tequila, la 35enne Ashley Bean, che è rotolata sul corpo di suo figlio, di appena tre settimane di vita, schiacciandolo e uccidendolo. I fatti risalgono allo scorso dicembre, ma solo nei giorni scorsi la donna è stata accusata di infanticidio. Era, infatti, il 17 dicembre 2017 quando il piccolo Axel Xavier Arizola è morto in seguito ad un trauma da schiacciamento causato dalla sua stessa mamma.

Il tasso alcolemico nel sangue di Ashley era talmente alto da renderla incapace di badare persino a se stessa, tanto che è caduta in terra e rotolando non si è resa conto di aver schiacciato suo figlio, come è emerso dal processo che si sta svolgendo in questi giorni. Il bimbo è stato portato in ospedale ma per lui non c'era più nulla da fare: quando è arrivato in ambulanza i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

La donna non si sarebbe resa conto di nulla al momento della tragedia, dato che aveva bevuto troppo in compagnia di un suo amico. Il giorno seguente, al risveglio, ha trovato il figlio sotto il suo seno, con il sangue che gli usciva dal naso. Ora è in attesa di conoscere la sentenza, rischia una condanna fino a 3 anni di carcere.