Quando gli agenti sono arrivati sul posto non riuscivano a spiegarsi quello strano incidente stradale, un'auto con a bordo una donna e le sue due figlie di 5 e 7 anni si era schiantata contro un palo in un incrocio completamente libero. In effetti come hanno dimostrato anche i video di alcune telecamere in zona, nello schianto non è rimasto coinvolto nessun altro mezzo né pedoni o animali. Quello che appariva come un mistero è stato svelato però dalle stesse figlie della donna che, ascoltate dalla polizia, hanno spiegato che la madre voleva dimostrare loro che Dio esiste e che se credono Dio li proteggerà.

L'assurdo episodio è andato in scena lungo le strade di Norcross, nello Stato della Georgia, in Usa. Il suv con al volante la donna , la 25enne Bakari Warren, ha attraversato l'incrocio puntando direttamente a un palo di cemento dall'altra parte. Sedute sul sedile posteriore vi erano le figliolette che fortunatamente non hanno subito lesioni nello schianto. Gli inquirenti hanno rivelato che Warren ha detto ai bambini di allacciare le cinture di sicurezza prima di schiantarsi. "I suoi occhi erano chiusi e lei ha iniziato a dire blah, blah blah, Amo Dio".

"Quando gli agenti hanno chiesto all'autista del veicolo cosa fosse successo, la sua prima affermazione era di controllare la sua pagina Facebook" ha spiegato la polizia locale. In realtà sul suo account non ci sarebbe niente di specifico riferito allo schianto ma solo frasi connesse alla sua religiosità. "Sarebbe potuta andare molto peggio", ha commentato il sergente della polizia di Nocross. Eric Butynski, spiegando: "Se ci fosse stato traffico in quel momento avrebbe potuto causare danni molto più pesanti , inoltre avrebbe potuto colpire il palo con un angolo tale da distruggere la macchina e fare del male alle figlie".