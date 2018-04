Il giorno dopo la morte del piccolo Alfie Evans, il bambino di 23 mesi affetto da una grave malattia neurodegenerativa e finito al centro di una disputa tra i genitori e le autorità del Regno Unito, la madre Kate James ha pubblicato su Facebook una straziante poesia scritta da uno dei tanti sostenitori del bambino. “Mamma non piangere, perché ora io devo andare a dormire”, è l'incipit del commovente tributo scritto come se a parlare fosse il piccolo morto a Liverpool nella notte tra venerdì e sabato. “Mamma non piangere, sarò accanto a te per asciugare le tue lacrime. Papà, sii forte, hai portato la mia lotta davanti ai tribunali, la regina, il Papa”, recita la poesia scritta da Anorahs Grant. E ancora: “Sarò accanto a voi sempre e vi guarderò entrambi con orgoglio”. “Abbiamo combattuto e abbiamo fatto del nostro meglio – prosegue la poesia -. Ora il dolore è pesante…Non mollate la speranza”.

L’appello all’esercito di Alfie: “Tenetevi stretti i vostri cari” – C’è anche un appello all'Esercito di Alfie, il gruppo che è stato vicino ai genitori del bambino in questi difficili mesi di battaglie legali: “Tenetevi stretti i vostri cari, perché il tempo di nessuno è scontato. Ora devo dirvi addio”. La vicenda del piccolo Alfie Evans è stata per mesi al centro del dibattito pubblico internazionale e la notizia sua morte ha suscitato dolore in tutti quelli che avevano sostenuto le ragioni dei suoi genitori, che fino alla fine hanno provato a rianimare il bambino anche con la respirazione bocca a bocca. Anche papa Francesco, al quale il papà del piccolo aveva chiesto di intervenire, si è detto molto toccato dalla scomparsa del bambino. L’Italia, negli ultimi giorni di vita del piccolo Alfie, aveva deciso di concedere al bambino britannico la cittadinanza italiana.