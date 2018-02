Una donna britannica di 43 anni, madre di due figli, è morta per una sospetta sepsi mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Tenerife. La vittima, che si chiamava Lisa Macklin-Palmer, solo pochi giorni prima del decesso aveva lamentato un mal di gola. Era arrivata a Tenerife col marito Antony, i figli Blayxe e Dexter di 9 e 7 anni, e la madre Joy e poche ore dopo il suo arrivo sull’isola aveva iniziato a sentirsi male. Le sue condizioni, inizialmente non preoccupanti, sono peggiorate drammaticamente durante la notte e il mattino seguente la quarantatreenne è stata portata in ospedale. Ma purtroppo ha perso i sensi e non si è più risvegliata: la donna è morta il 12 gennaio, dopo che la famiglia ha preso la difficile decisione di spegnere le macchine che la tenevano in vita. I medici ritengono che la causa della morte della signora Macklin-Palmer sia stata una sepsi, una malattia pericolosa che può accadere quando il corpo intero reagisce ad un'infezione.

Il dolore del marito: "Una moglie devota e madre geniale" – “Era una moglie devota e una madre geniale, aveva sempre un grande sorriso ed era felice di aiutare chiunque”, così l’ha ricordata il marito, che insieme a lei da anni gestiva un bar a New Milton, in Inghilterra. L’uomo ha spiegato che quando sono arrivati a Tenerife Lisa aveva solo un po’ di raffreddore e mal di gola e che era andata in farmacia per prendere delle compresse. Poi il giorno successivo, dato che peggiorava sempre più, l’ha portata in ospedale mentre la suocera è rimasta in hotel coi bambini. I piccoli aspettavano che la mamma tornasse per andare insieme in piscina.