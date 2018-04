Assurdo e macabro ritrovamento in un'abitazione famigliare indiana. All'interno di un freezer al primo piano del'edificio giaceva il corpo senza vita di una donna, morta più di tre anni fa e perfettamente conservata. A riporla nel grosso frigo è stato il figlio, Subhabrata Majumdar , che grazie ad alcuni prodotti chimici specifici per conservare le parti del corpo, è riuscito a tenere la mamma defunta in casa senza destre sospetti di alcun tipo per anni. Nella stessa casa la polizia ha ritrovato anche alcuni pezzi del corpo della dona , in particolari organi, asportati e immagazzinati in barattoli e messi in un altro freezer. L'episodio a Calcutta , nello stato indiano del Bengala Occidentale ha sconvolto l'intero vicinato che non si era mai accorto di nulla.

Ad avvertire gli agenti infine una chiamata anonima che raccontava dell'orrore. Oltre al cadavere, la polizia ha recuperato diverse riviste sulla conservazione di cadaveri e libri sulla rinascita dei corpi ma anche numerose sostanze utili a mummificare i cadaveri. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti locali, l’uomo, un 46enne che in passato aveva lavorato come chimico esperto di epidermide, pare fosse convinto che sua madre sarebbe rinata se il corpo fosse stato conservato in questo modo. Al momento però non si escludono anche altre ipotesi come il fatto che il gesto sia stato compiuto per un puro calcolo economico. La donna infatti aveva la pensione e un tutto questo tempo l'uomo ha continuato a percepirla, non denunciando la scomparsa della mamma. Sotto inchiesta anche il padre che vive nella stessa abitazione e non poteva non sapere del morte della moglie.