Si era lamentato con la mamma per uno strano dolore al collo mentre gli lavava i capelli. Ora McKenzie John, 8 anni, lotta per la vita dopo che gli è stato diagnosticato un cancro raro. A gennaio un medico generico aveva liquidato i suoi sintomi come un'infezione virale. Ma durante una seconda visita del medico di famiglia a febbraio, il dottore ha individuato dei grossi linfonodi e gli ha prescritto una cura a base di antibiotici. È sempre stato un bambino forte e sano, e non ha mai fatto storie o provato a saltare la scuola, quindi era insolito che si lamentasse di questo dolore al collo” ha detto sua madre Rhian. "Ogni volta che provava a girare la testa per lavarsi i capelli, diceva che gli faceva davvero male”.

Dopo che gli esami del sangue e anche una radiografia del torace non hanno fatto chiarezza, McKenzie è stato ricoverato all'ospedale Morriston di Swansea, in Galles, per cinque giorni per un ciclo di esami, compresi i test per la febbre ghiandolare e la tubercolosi, ma anche questi sono risultati negativi. Il 6 marzo il piccolo è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha rivelato la presenza di un tumore. “Abbiamo trovato questo nodulo alla base della sua gola, e mentre stavano indagando sul tumore, McKenzie ha sofferto di un'enorme emorragia” ricorda la mamma. “Nessuno a Morriston aveva mai visto questo tipo di cancro, è stato terribile” dice la donna. Il bimbo ora è al secondo dei tre turni di chemioterapia pressoil Christie NHS Foundation Trust di Manchester. "È molto difficile per un bambino di otto anni affrontare qualcosa del genere, ma McKenzie è di buon umore, ma ha una lunga strada davanti a lui” ammette Rhian.

Il tumore rinofaringeo colpisce appena 250 persone all’anno nel Regno Unito, che conta una popolazione di 66 milioni di abitanti. "McKenzie sa di avere un cancro, ha perso tutti i suoi capelli dopo la prima fase di chemio, ma se la sta cavando, prendendosela comoda” dice Rhian, che ha anche tre figli adolescenti – Jordan, 19 anni, Kai, 16 anni e Leonie, 14 anni – ed è stata assente dal lavoro mentre si occupava di McKenzie. È stata creata una pagina GoFundMe per aiutarla a rimanere a Manchester. Clicca qui per donare.