In casa faceva troppo caldo così, come gesto istintivo, la mamma ha messo la culletta della figlia vicino alla finestra per farla stare più fresca mentre dormiva, ma non ha valutato che la piccola era in grado di arrampicarsi e scavalcare. Così è morta a soli due anni la piccola Margaret McDonagh, una bimba britannica Stoke-on-Trent, nella contea inglese dello Staffordshire. È quanto hanno ricostruito gli inquirenti locali archiviando il caso come un tragico incidente senza colpevoli. Era l'estate scorsa quando la piccola era nella sua culla messa a ridosso della finestra nel'abitazione di famiglia al primo piano di un palazzo. La madre la credeva al sicuro ma quando si è risvegliata la piccola ha scavalcato le sbarre ed è finita di sotto dopo un volo di alcuni metri.

Il corpicino esanime della bimba è stato rivenuto sul cemento fuori dalla sua casa. La tragica scoperta da parte del padre che era appena rincasato mentre la madre era in casa ignara di tutto, impegnata nelle faccende domestiche. "Ned era andato in città e io stavo pulendo la casa. Era il giorno più caldo dell'anno. Ho sentito Ned entrare in casa. Le finestre erano state aperte in varie parti della casa e avevo messo il letto vicino alla finestra per ventilarlo. La cosa successiva che ho scoperto è che mia figlia è stata trovata sul cemento di sotto" ha raccontato la mamma Natalie Tregillies. Dopo l'allarme sul posto sono accorsi Polizia e paramedici, Margaret è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata sottoposta a coma indotto e dove purtroppo diciassette giorni dopo è morta.