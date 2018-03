Una madre della Carolina del Nord è stata arrestata dopo aver pubblicato un video su Facebook in cui induce la sua bambina a fumare della marijuana. Il dipartimento di polizia di Raleigh sostiene di aver ricevuto numerose lamentele mercoledì mattina in merito alla pubblicazione sul social network da parte dell’utente di nome Bree Bhadd: un inquietante video di un bimba che fumava, riferisce l’emittente locale WRAL. Nel filmato, che in seguito è stato cancellato da Facebook, si vede la donne con in una mano uno spinello che poi mette sulla bocca della figlioletta con quest’ultima che inspira ed espira. Si vede quindi il fumo fluttuare dalla bocca del bambino. La polizia ha quindi identificato la donna nella ventenne Brianna Ashanti Lofton. Arrestata, ora deve rispondere di abuso di minore e possesso di marijuana. Ora è detenuta nel centro di detenzione della Wake County. La figlia, che ha solo un anno, è stata inserita in servizi di protezione dei minori.

"Vogliamo davvero ringraziare tutti coloro che hanno pubblicato informazioni sulla madre e sul bambino che fumano", si legge in un comunicato del dipartimento pubblicato su Facebook. "Grazie alla vostra volontà nell’essere coinvolti, il bambino ora è al sicuro e la madre è sotto custodia della polizia”. “Apprezziamo l'aiuto del pubblico in questa faccenda", ha detto il tenente Jason Hodge in un comunicato stampa. "Accogliamo e incoraggiamo ogni tipo di assistenza che il pubblico è disposto a darci in ogni situazione”.