Era andata a prendere un po' d'acqua per lei e il suo bambino, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare dopo essere stati aggrediti e mangiati vivi da un coccodrillo. È successo lo scorso venerdì 31 agosto, in un villaggio dell'Uganda, dove gli scontri tra i cosiddetti alligatori mangia-uomini e turisti e persone della zona stanno diventando sempre più frequenti. Le ultime vittime in ordine temporale sono una donna di 40 anni, Jesca Kabiira, e suo figlio, di soli 5 mesi di vita. Secondo quanto riporta l'Independent, gli altri abitanti del villaggio hanno cercato inutilmente di salvare la donna e il piccolo, trascinati dall'animale nel lago Albert. "Non c'è stato niente da fare, il coccodrillo era già sparito in acqua con il corpo della madre", hanno dichiarato dei testimoni oculari ancora sotto choc. Il marito di Jesca ha detto che i resti dei loro corpi non sono ancora stati recuperati, anche se un gruppo di sub esperti è impegnato ancora nella ricerca.

Non è la prima volta che in questo paese dell'Africa orientale si verificano episodi simili, a tal punto che anche le autorità locali hanno sconsigliato di frequentare i luoghi abitati dai coccodrilli. Ma i loro avvertimenti non sembrano aver intimorito più tanto i curiosi. Soltanto lo scorso sabato un esemplare del peso di 700 chili, accusato di aver ucciso e mangiato cinque persone negli ultimi cinque anni, è stato abbattuto sulla sponda orientale del Lago Vittoria. Jesca lascia altri tre bambini di età compresa tra u 2 e 10 anni, che ora dovranno vivere senza la loro mamma.