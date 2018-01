Ada, ultraottantenne, e Lucia, sessanta anni, erano madre e figlia. La prima aveva dei problemi di salute dovuti soprattutto all’età mentre sua figlia, una donna originaria di Treviso che da qualche tempo si era trasferita in Sardegna, viene descritta come sana e forte. Ma il suo cuore ha smesso di battere a sessanta anni, poche ore dopo che aveva dovuto dire addio alla amata mamma. E chi la conosce non ha dubbi: Lucia è stata uccisa dal dolore, non ha superato il trauma per la scomparsa della madre. A raccontare la storia di queste due donne sono i quotidiani locali. Chi le ha conosciute afferma che tra loro c’era un legame speciale e per chi le vedeva ogni giorno nei corridoi e nelle sale della Rsa Servo di Dio Monsignor Virgilio Angioni a Flumini di Quartu, dove viveva l’anziana, Ada e Lucia erano praticamene una persona sola.

La mamma è morta all'alba di venerdì, la figlia la notte successiva – Lucia diversi anni fa aveva lasciato Treviso per trasferirsi in Sardegna dove lavorava in banca e dove, qualche anno fa, si era trasferita anche la madre. Quella residenza per anziani era diventata per Lucia una seconda casa dove aveva trovato amicizie e affetto. “Lucia veniva ogni giorno a trovare la madre Ada, ed entrambe avevano legato tantissimo con gli altri ospiti e con le loro famiglie. Lucia era una persona molto cara, tutti si erano affezionati a lei”, ha raccontato suor Serena, responsabile della struttura. Ada se n’è andata all’alba di venerdì, Lucia l’ha raggiunta la notte successiva. La sessantenne è morta per un infarto nella sua casa di Quartu. Un dramma nel dramma per i suoi fratelli, che in poche ore hanno visto morire la madre e una sorella. “Alla madre era legatissima. In un modo davvero speciale”, così hanno raccontato le amiche di Treviso che erano rimaste in contatto con Lucia.