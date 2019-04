Dopo alcune ore trascorse con il figlioletto di appena due anni, è tornata a casa dove viveva da sola per fare un riposino ma si è dimenticata che il bimbo era ancora in macchina sui sedili posteriori dove è rimasto per tutto il pomeriggio ed infine è morto. La terribile scoperta solo dopo diverse ore quando la donna si è risvegliata, ha ripreso la vettura e ha scorto la sagoma ormai esanime del piccolo. Per questo una mamma statunitense, Jessica Monell, è stata arrestata nelle scorse ore dalla polizia di Pensacola, nello stato della Florida, con l'accusa di omicidio colposo aggravato e abbandono di minore. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il piccolo di solito era affidato a parenti ma mercoledì la donna era andata a prenderlo intorno alle 12.30 per passare un pomeriggio insieme.

Dopo alcune ore in giro, la donna si è diretta a casa, ha parcheggiato la vettura ed è scesa senza ricordare che in auto aveva anche il piccolo addormentato. Non si è resa conto di nulla fino a quando si è risvegliata dal sonnellino pomeridiano e uscendo ha scoperto il dramma. Per il piccolo inutili i tentativi di rianimazione da parte della stessa donna e poi dei soccorsi sanitari. I paramedici ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. Al momento non è chiaro per quanto tempo il bambino sia rimasto chiuso nel mezzo né i motivi del decesso. Maggiori certezze arriveranno dall'autopsia già disposta dagli inquirenti. Intanto la madre è stata arresta e deve rispondere anche dell'accusa di possesso di droga dopo che in casa sua è stata trovata metamfetamina e marijuana. Il sospetto è che la sua mente fosse alterata dalla droga.