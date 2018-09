Stephany Lafountain, una giovane donna che vive a Fairbanks, in Alaska, è stata accusata di aver ucciso le sue due bambine a distanza di due anni l’una dall’altra. A “smascherarla” la polizia, secondo cui nel novembre del 2017 la donna ha chiamato il numero per le emergenze dicendo che la figlia di 13 mesi non respirava e solo un’ora prima aveva realizzato delle ricerche su internet quali “i migliori modi per soffocare”, “modi per uccidere umani senza lasciare prove”, “come uccidere qualcuno senza farsi prendere” e ancora “come commettere il delitto perfetto”. Dopo l’arrivo della polizia la bambina è stata portata in ospedale, ma dopo quattro giorni è morta.

La giovane mamma arrestata per omicidio – Nel corso delle indagini la polizia ha scoperto che la stessa donna nel settembre del 2015 aveva chiesto aiuto perché un’altra figlia, di 4 mesi, non respirava. All’epoca la morte della bambina non fece scattare delle indagini per omicidio, ma la somiglianza tra i due casi ha poi spinto gli investigatori ad ampliare la loro inchiesta. “Questa è una tragedia inimmaginabile – ha detto il capo della polizia di Fairbanks in conferenza stampa -. Abbiamo due bambine uccise dalla madre, come avremmo dovuto immaginarlo?”. In seguito alle indagini Stephany Lafountain, 23 anni, è stata arrestata giovedì e accusata di omicidio per entrambe le figlie. Le autopsie hanno evidenziato che entrambe le bimbe erano completamente sane, senza anomalie genetiche, senza malattie e senza ferite.