in foto: Irina Akhmatova, 29 anni (Facebook).

Ha prenotato tramite l'app di BlaBlaCar, servizio di car sharing famoso in tutto il mondo, tutti i posti disponibili nella sua auto, dopo aver visto il suo annuncio e soprattutto la sua foto. Poi, una volta presentatosi all'appuntamento, l'ha stuprata e uccisa. Un soldato russo, Vitaly Chikirev, 39 anni e con piccoli precedenti per violenza sessuale alle spalle, ha ammazzato una giovane mamma di 29 anni, Irina Akhmatova, che gli aveva offerto un passaggio con la sua auto. La donna, manager che gestiva due Burger King di Mosca, doveva tornare a casa a Tula, paesino distante poco meno di 200 chilometri dalla Capitale. Lì l'aspettava la sua famiglia, il marito e la figlia di 8 anni, ma lei non è mai arrivata a destinazione.

I fatti risalgono allo scorso 23 dicembre. Irina ricorreva spesso al car sharing per dividere le spese del viaggio e avere un po' di compagnia. Ma questa volta a rispondere alla sua offerta è stato Vitaly Chikirev, che tramite alcuni profili falsi era riuscito a prenotare tutti i posti disponibili. Così, i due si sono ritrovati soli, in auto e lui ne ha approfittato per stuprarla e poi ucciderla, prima di gettare il suo cadavere in un bosco. Una volta fuggito, ha provato a vendere la macchina della donna, una Audi 4. Ma dopo alcuni giorni ha sentito alla radio che la famiglia della vittima aveva presentato una denuncia per scomparsa, così ha abbandonato la vettura nel parcheggio di un supermercato a 270 chilometri da Mosca.

Ma ormai aveva le ore contate: la polizia lo ha rintracciato una settimana più tardi, quando lo ha fermato costringendolo a confessare l'omicidio e a indicare il luogo dove aveva nascosto il corpo senza vita della giovane mamma. Il killer, divorziato, papà di 4 figli e già noto alle forze dell'ordine per episodi di stupro, aveva da poco pubblicato su internet un annuncio per trovare una nuova compagna. "Voglio una nuova moglie con un buon reddito, di età tra i 18 e i 27 anni, di almeno 170 cm di altezza, dimensione della coppa del seno non inferiore a B, che si prende cura di se stessa. Non fumo né bevo alcolici, so come ispirare una donna a guadagnare denaro. Mi sto preparando per il matrimonio! Prometto: amore, sesso, cura, conforto e ispirazione. Quello che voglio da te è solamente che tu supporti una famiglia".