Il maltempo sta spadroneggiando in queste prime ore di 2018. In realtà, le temperature e le condizioni climatiche sono in linea con le medie del periodo. Ciò che può invece preoccupare maggiormente, è il fatto che, dopo la prima perturbazione transitata sullo Stivale nel giorno di Capodanno, altre quattro interesseranno il Belpaese entro il prossimo fine settimana. La prima attraversa oggi il Centrosud, mentre le successive due, molto ravvicinate tra loro, toccheranno soprattutto le zone alpine e quelle più settentrionali del Nord tra mercoledì e giovedì. A seguire arriverà l’ultima, molto più forte delle precedenti, attesa sul nostro Paese nel weekend dell’Epifania, tanto che gli esperti parlano già di “Befana Storm”: gli effetti più significativi in termini di precipitazioni dovrebbero riguardare prima le regioni settentrionali e poi anche quelle centrali (nella giornata di domenica).

Previsioni per mercoledì 3 gennaio

Cielo irregolarmente nuvoloso su tutta Italia con qualche schiarita, nella prima parte del giorno, sulle regioni meridionali, mentre nel pomeriggio su quelle adriatiche, sulla bassa val padana e in Liguria. Nuove precipitazioni nevose attese nel settore alpino e prealpino, in qualche caso anche copiose, a quote molto variabili, tendenzialmente più basse (anche fondovalle) nel settore orientale. In serata e nella notte giungeranno alcune piogge su Romagna, Marche, Umbria, Campania e Calabria. Temperature: in calo le minime, in sensibile rialzo le massime. Venti: occidentali, forti su mari di ponente e Sardegna.

Allerta Protezione Civile.

Ieri il dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta: venti nord-occidentali da forti a burrasca, con rinforzi di burrasca forte, sulla Sardegna, in estensione dalla sera-notte a Sicilia e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Anche la Protezione civile della Regione Puglia ha diffuso una allerta meteo per la giornata di oggi per “criticità ordinaria” in tutto il territorio. Attivato il livello di attenzione e di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico.