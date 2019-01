Ritorno a scuola movimentato per gli studenti italiani dopo lo stop delle vacanze di Natale. Non solo lo sciopero, in programma lunedì 7 e martedì 8 gennaio così come proclamato dalla sigla sindacale Saese, che rischia di far saltare le lezioni per la protesta di docenti e personale. Anche il maltempo potrebbe far rimandare ulteriormente il ritorno sui banchi. In alcune regioni, infatti, continua l'allerta neve. Anzi, è probabile che si registri un peggioramento generale delle condizioni meteorologiche, che hanno già costretto alcune amministrazioni cittadine a decretare la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 8 gennaio 2019. In molti casi, le lezioni sono state sospese anche oggi, lunedì 7 gennaio.

In Sicilia, resteranno chiuse le scuole dei comuni di Maletto, in provincia di Catania, dove la neve caduta copiosa nelle ultime ore ha reso anche impercorribili alcuni tratti stradali per cui vi è uno "stato di emergenza e pericolo per l’incolumità pubblica nel territorio", e di Maniace, sempre in provincia di Catania. Situazione difficile anche in Campania: particolarmente colpita risulta la provincia di Salerno, e domani, 8 gennaio, le lezioni non si terranno di certo nel comune di Padula. In Abruzzo istituti chiusi a Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, così come stabilito dall'ordinanza firmata dal sindaco Felice Magnacca in considerazione della nevicata che ha creato "gravi disagi alla circolazione stradale tali da non garantire la sicurezza e la percorribilità d'accesso alle scuole del territorio". In Molise, la stessa decisione è stata presa per le scuole di Cercemaggiore e Torella del Sannio, in provincia di Campobasso, e per quelle di Agnone, Bagnoli del Trigno, Pescolanciano, Carovilli, Vastogirardi e Macchiagodena, in provincia di Isernia.

Si tratta di un elenco in continuo aggiornamento, che potrebbe aumentare nelle prossime ore. Si ricorda che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal Miur per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.