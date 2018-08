Il maltempo protagonista in gran parte d’Italia in questi ultimi giorni di agosto ha creato non pochi disagi in Puglia, dove oggi un fulmine caduto in spiaggia nel Salento ha provocato diversi feriti. Nella giornata di ieri, invece, a creare non pochi disagi è stato un violento nubifragio che si è abbattuto su Grottaglie, nella provincia di Taranto. La polizia è stata chiamata a soccorrere molte persone e tra queste anche una famiglia con un bambino che era rimasta intrappolata in auto. Quando sono arrivati gli agenti, l’acqua aveva ormai raggiunto il livello dei finestrini ed era entrata nell’abitacolo e loro erano rimasti all’interno dell’auto col figlio di quattro anni. Il bambino si trovava sui sedili posteriori, sul suo seggiolino, e come si vede nel video del salvataggio diffuso dalla polizia, un agente lo ha preso in braccio, lo ha portato sull’auto di servizio e tranquillizzato.

Il salvataggio della polizia a Grottaglie – Nonostante il pericolo, il bambino non si sarebbe spaventato anche perché l’agente è stato bravo a simulare un gioco. “Vieni a fare un giro sulla volante”, così l'uomo ha infatti mantenuto la calma e si è rivolto al bambino portandolo via dall’auto sommersa dall'acqua e invitandolo a giocare. Una volta in salvo il piccolo, sono stati fatti scire anche i giovani genitori e accompagnati in commissariato per le prime cure. Il nubifragio che ieri si è abbattuto sul Tarantino ha provocato allagamenti, alberi sradicati (uno è caduto davanti all’ingresso dell’ospedale San Marco) e molti disagi tra la popolazione. Numerose le chiamate al 113 per segnalare la presenza di diverse autovetture sommerse dall'acqua con i passeggeri a bordo.