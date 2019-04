È salito il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, delle violente tempeste che domenica hanno colpito tutto il Sud degli Stati Uniti e in particolare il Texas. Si contano almeno otto vittime tra cui anche tre bambini. Secondo quanto riportano i media americani, due dei bambini che hanno perso la vita avevano tre e otto anni. Si trovavano seduti all’interno di un’automobile insieme ai loro genitori quando un albero è improvvisamente caduto sulla loro vettura. Per i due bambini non c’è stato nulla da fare mentre i loro genitori, seduti davanti nell’auto colpita dall’albero, sono rimasti incolumi. Tutto è accaduto a Lufkin, nella contea di Angelina in Texas, a circa 200 chilometri a nord-est di Houston. La tempesta ha provocato anche decine di feriti. Domenica almeno cinque elicotteri sono stati utilizzati per trasportare 25 persone ferite ad Alto, a circa 30 chilometri a nord di Pollok.

Novantamila case senza elettricità a causa del maltempo – Migliaia le abitazioni che sono inoltre rimaste senza elettricità a causa del maltempo: sarebbero almeno 90000 le case tra Mississippi, Louisiana, Arkansas, Georgia e Texas al momento senza corrente. Difficile anche la situazione nella cittadina di Franklin, a sud di Dallas, nelle ultime ore colpita da un tornado che ha rovesciato caravan e camper e danneggiato molte case. Il servizio meteorologico ha registrato un tornado con raffiche fino a 225 chilometri orari che ha sradicato alberi e danneggiato anche una torre di trasmissione. La perturbazione, secondo quanto fatto sapere dai meteorologi, si sta ora spostando verso l'Ohio e il sud-est degli Stati Uniti.