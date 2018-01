Continua a salire il bilancio delle vittime provocate dalla tempesta Friederike che sta flagellando il Nord Europa con venti fino a 200 chilometri orari. Sono almeno dieci i morti registrati nei diversi Paesi colpiti nelle ultime ore, diversi i feriti e ingenti i danni. Dall'Olanda al Belgio, dalla Germania alla Gran Bretagna, alla Francia: molti aeroporti si sono fermati, il traffico ferroviario e autostradale è messo a dura prova e sono tantissimi i disagi per i cittadini. Ieri lo scalo Schiphol di Amsterdam ha sospeso tutti i voli. Le forti raffiche hanno danneggiato la sede di Europol all'Aja, mentre il traffico automobilistico è rimasto interrotto a lungo verso la città portuale di Rotterdam, sia da Amsterdam che dall'Aja.

Almeno dieci le vittime tra Germania, Paesi Bassi e Belgio: tra loro due vigili del fuoco – Finora il maggior numero di vittime si registra in Germania, dove l'uragano Friederike ha causato la morte di almeno sei persone, di cui due vigili del fuoco impegnati nei soccorsi. La regione più colpita è stata quella del Nord Reno Vestfalia. Dei due vigili del fuoco che hanno perso la vita uno era un pompiere della Turingia. Nei Paesi Bassi il bilancio è di tre morti e un ferito, tutti colpiti da rami o da alberi sradicati dal vento. In Belgio la furia della tempesta ha provocato la morte di una donna, rimasta schiacciata nell'abitacolo della sua auto per la caduta di un albero. Almeno quattro i feriti ad Anversa, tra cui una donna in gravissime condizioni.

Previsioni meteo: maltempo in arrivo anche in Italia.

Dopo la pausa di giovedì, quando in prevalenza in Italia abbiamo avuto tempo soleggiato, a partire da oggi torneranno le nuvole sulla penisola e nel corso del weekend correnti fredde provenienti da Nord torneranno a far scendere le temperature, con la neve che imbiancherà le Alpi e le zone interne del Centro fino a quote piuttosto basse e la pioggia che tra sabato e domenica interesserà, soprattutto di notte, il Centro-Sud. Nei dettagli oggi, venerdì 19 gennaio, previste al mattino nuvole anche compatte tra Levante Ligure e settore tirrenico fino alla Calabria con locali piogge su alta Toscana, Lazio, Campania e parte della Calabria. Nel pomeriggio migliora sulle Alpi centrali con qualche fiocco di neve solo in Valle D’Aosta; nuvole in aumento sul Friuli Venezia Giulia, qualche pioggia nelle zone interne della Toscana, in Umbria, basso Lazio e nord della Campania in estensione entro sera anche alla Romagna e al nord delle Marche. Domani, sabato 20 gennaio, nuvolosità in aumento dapprima al Centro-Sud, poi anche al Nord. Al mattino qualche rovescio tra Abruzzo e Molise e deboli piovaschi su Calabria tirrenica. Poi previste piogge sparse dall'Emilia Romagna che si porteranno velocemente verso il Centro, la Sardegna e il Sud. Domenica 21 gennaio continuerà a piovere al Sud e in Sardegna.Sulle regioni meridionali il tempo migliorerà nel pomeriggio.