Ancora una notte di ricerche in Calabria nel disperato tentativi di ritrovare il corpo del bimbo di due anni, disperso dallo scorso giovedì, quando una forte ondata di maltempo ha ucciso sua madre, Stefania Signore, 30 anni, e il suo fratello maggiore, di 7 anni. I tre sono stati travolti dalla furia dell'acqua a San Pietro Lametino, in provincia di Lamezia Terme: si trovavano a bordo della loro automobile quando, probabilmente in preda al panico, hanno deciso di scendere dalla vettura, che la donna non riusciva più a controllare per via delle violente precipitazioni.

Mentre il suo corpo e quello del figlio più grande sono stati ritrovati, si cerca ancora nel fango il figlio più piccolo, ma, con il passare delle ore, le speranze di ritrovarlo vivo sono appese a un filo, come fanno sapere i soccorritori, tra cui decine di persone appartenenti ai vari corpi di polizia ed al Soccorso alpino, con il coordinamento del Comando provinciale di Catanzaro dei vigili del fuoco. Tutta l'area è costantemente perlustrata dall'elicottero del Reparto Volo di Catania. La preoccupazione è legata alla spessa coltre di fango che ha invaso tutta l'area, alzando di fatto il livello del terreno. Il fango, complice il sole che da ieri pomeriggio è spuntato in quasi tutta la Calabria, inizia ad asciugarsi e questo complica le operazioni.

La tragedia di Stefania, che forse si sarebbe potuta salvare

Tutta Italia si è stretta intorno alla tragedia di Stefania Signore e dei suoi due bambini. La donna, 30 anni, lo scorso giovedì sera era andata a prendere i bambini dai nonni, a Curinga, paese natale del marito Angelo Frijia. Aveva appena finito il suo turno di lavoro in un call center e stava tornando a casa a Gizzeria. Sulla strada la donna è stata sorpresa da un violento acquazzone che ha fatto esondare alcuni torrenti tra San Pietro Lametino e San Pietro a Maida. L'acqua ha investito l'auto sulla quale viaggiava iniziando a sommergerla, e lei probabilmente presa dal panico è scesa con i figli e si è allontanata a piedi. Ma a quel punto mamma e bambini sono stati travolti dalla forza delle acque. Probabilmente, se fosse rimasta in auto, i tre si sarebbero salvati, visto che la vettura è stata trovata intatta dai soccorritori che sono giunti successivamente sul posto.

La situazione del maltempo in Calabria

In Calabria resta ancora l'allerta meteo anche se la situazione sta andando lentamente migliorando. Ancora durante la scorsa notte ci sono state piogge intense lungo la fascia jonica catanzarese, tra Botricello e Davoli, con l'esondazione di alcuni torrenti e l'allargamento di tratti della statale 106 jonica e di qualche abitazione, che è stata fatta sgombrare. Intanto, il presidente della Regione, Mario Oliviero, ha definito drammatica la situazione della sua terra, sottolineando che presto verrà fatta richiesta al Governo della dichiarazione dello stato d'emergenza, mentre si attende la conta dei danni dei temporali dei giorni scorsi, che "potrebbero essere ingenti", secondo il Presidente.