Mentre l’Italia affronta nelle ultime ore l’emergenza maltempo, con disagi dal Nord al Sud del Paese, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che il governo è pronto a intervenire sul tema con un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio. L’annuncio del presidente del Consiglio arriva con un post sul suo profilo Facebook, in cui spiega: “La nostra priorità è mettere in sicurezza il territorio, con azioni di contrasto e prevenzione del rischio idrogeologico, e fare un tagliando alla nostra rete viaria, per buona parte datata, a strade, ponti, viadotti. Per questo presenteremo in queste settimane di febbraio un grande Piano nazionale, in coordinamento con il ministero dell’Ambiente. Siamo pronti ad avviare da subito centinaia di progetti e opere immediatamente cantierabili, non solo per fronteggiare l’emergenza ma anche realizzare interventi strutturali. Vogliamo e dobbiamo rendere il nostro territorio più sicuro e protetto”.

Conte inizia il suo post parlando della situazione delle ultime ore e delle emergenze in corso in Italia a seguito del maltempo: