Quando lo hanno avvertito che la scuola avrebbe ritardato l'apertura a causa del maltempo, lui ha capito subito che questo avrebbe significato per i piccoli saltare la colazione. Così mentre stava andando a prendere il suo scuolabus si è fermato in un fast food e ha comprato ben 50 panini e biscotti che più tardi ha distribuito tra tutti i piccoli studenti che accompagnava a scuola. È la storia di generosità di un autista di scuolabus statunitense, Wayne Price, da dieci anni al servizio della comunità locale di Montevallo, nello stato dell'Alabama.

Quando martedì gli hanno comunicato del ritardo della scuola a causa delle strade ghiacciate e della neve, lui era già uscito per andare al lavoro e ha compreso immediatamente le implicazioni: non avrebbero fatto colazione. Come ha spiegato un dirigente scolastico, infatti, il 75 per cento dei bambini della scuola partecipa al programma nazionale di pranzi scolastici che assicura loro il pranzo e la colazione a prezzo ridotto o gratuito. L'autista quindi si è diretto in un McDonald's e ha comprato 50 panini e biscotti per tutti gli studenti. "Quando sono arrivato a McDonald's, ho chiesto al direttore, ‘Puoi prepararmi circa 50 panini e biscotti in 15 minuti e puoi farmi avere uno sconto?' Sono stati velocissimi" ha raccontato Price, concludendo: "I ragazzi sono stati davvero grati e questo mi ha riempito di felicità perché sono molto affezionato a tutti loro".