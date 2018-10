Un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento e dalla caduta di grandine si è abbattuto in giornata sulla città di Catania e nella provincia siciliana. La“bomba d'acqua” ha creato non pochi disagi alla popolazione e sopratutto a quanti si dovevano spostare in auto. Come si vede in alcuni video apparsi in rete molte strade, infatti, si sono trasformate in fiumi con la pioggia che ha risalito i marciapiedi invadendo anche negozi e ingressi a piano terra. Numerose le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco. L’acqua è entrata anche negli uffici della cancelleria del tribunale di Catania in via Crispi e in una sala di udienza. Nella quarta sezione distaccata – come documentato anche da alcuni filmati – la pioggia ha invaso uffici, scrivanie e documenti.

Scuole chiuse a Catania. Il sindaco: "Eventi atmosferici non prevedibili" – Il sindaco Salvo Pogliese ha deciso di sospendere le lezioni nelle scuole domani, venerdì 5 ottobre. “A causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno causato danni nei plessi scolastici cittadini e alla luce delle previsioni meteo non favorevoli nelle prossime ore, il sindaco Salvo Pogliese, d'intesa coi tecnici della Protezione Civile, ha disposto la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado per consentire la verifica delle strutture che potrebbero recare pericolo”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Catania. Lo stesso sindaco Pogliese ha scritto sul suo profilo di “due eventi atmosferici di portata eccezionale e non prevedibile”. “Non era mai accaduto – così il primo cittadino di Catania su Facebook – che due bombe d’acqua di questa violenza si rovesciassero sulla città in poco più di ventiquattro ore, allagando sia il centro che le periferie. La macchina comunale è interamente all’opera per verificare tutte le criticità. Dopo aver completato la ricognizione saremo in grado di valutare gli eventuali danni”.