Il maltempo, annunciato dagli esperti per i giorni di Ferragosto, si sta abbattendo con forza nelle ultime ore sulle regioni centro-settentrionali dell'Italia a causa di una perturbazione atlantica che sta attraversando la Penisola da Ovest a Est, e già si cominciano a contare i danni. La situazione più grave è in Toscana, ed in particolare nella zona di Grosseto, dove una bomba d'acqua, nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 agosto, ha causato l'allagamento di un campeggio a Principina a Mare. All'interno della struttura ricettiva un pino è stato divelto dal vento e si è abbattuto su un camper e su un'auto. Nessun ospite è rimasto ferito. I vigili del fuoco, impegnati in almeno una decina di interventi, hanno rilevato diversi danni in città tra cui l'allagamento di alcuni sottopassi. Un forte temporale si è abbattuto anche su Capalbio nella mattina di martedì 14 agosto. Numerosi i tratti stradali interrotti per la caduta di alberi, come la strada della Barucola e quella per Macchiatonda mare. La Protezione civile ha dichiarato l'allerta meteo almeno fino alle 18:00 di questo pomeriggio. A Siena è stata annullata per maltempo la seconda prova del Palio in programma questa mattina alle ore 9 in piazza del Campo per decisione dell'amministrazione comunale.

Anche in Veneto non mancano i danni, a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla regione la scorsa notte. In particolare, in provincia di Padova, nella zona di Piove e di Albignasego, si sono verificati alcuni blackout e gli alberi sono caduti a decine bloccando le strade fino all’intervento dei vigili del fuoco. In piazza Bra a Verona una donna originaria della Danimarca è stata centrata da un cartello stradale lanciato come un proiettile dalla forza del vento. La donna, 62 anni, stava attraversando la strada in centro, quando dall’isola spartitraffico è volato in aria il segnale con il divieto di transito per Ferragosto, colpendola in pieno. Trasportata in pronto soccorso, non è in pericolo di vita.