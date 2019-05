Riccardo Vannozzi, il primario dell'Unità operativa di Neurochirurgia dell'ospedale Cisanello di Pisa, è da lunedì pomeriggio ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il medico cinquantaseienne, considerato un autentico luminare nel suo campo, stava lavorando quando è stato colpito da un’emorragia cerebrale. A riportare la notizia sono i quotidiani locali secondo cui tutto è accaduto in una manciata di minuti e quando Vannozzi si è sentito male erano presenti alcuni dei suoi collaboratori che hanno lanciato immediatamente l’allarme. All’arrivo dei soccorritori il medico era già privo di conoscenza. Dopo una lunga serie di analisi e meticolosi accertamenti i medici che tante volte hanno salvato pazienti insieme a Vannozzi hanno deciso di operare il loro collega: è stato un intervento delicatissimo che è andato avanti per ore, fino a notte fonda. L’operazione tecnicamente è riuscita e il dottor Vannozzi è stato sedato in Rianimazione. Ma le condizioni del professionista sarebbero ancora gravi.

Vannozzi ha compiuto interventi i cui esiti hanno avuto talvolta del miracoloso – Ora Pisa, ma non solo, resta col fiato sospeso per Vannozzi, ricoverato accanto ai pazienti che ha operato e visitato fino a qualche giorno fa. Le storie di “miracoli” medici compiuti dal primario di Neurochirurgia di Cisanello sono tante: nella sua carriera Vannozzi ha salvato decine e decine di vite con interventi i cui esiti hanno avuto talvolta davvero del miracoloso. Il quotidiano La Nazione ne ricorda tre in particolare: la donna colpita lo scorso giugno da aneurisma al sesto mese di gravidanza e grazie al medico salva insieme al neonato, la bambina di dieci anni dichiarata inoperabile e invece tornata a correre felice, e ancora il più recente intervento su una ragazza dimessa da un ospedale di Londra nonostante l’imminente pericolo di vita.