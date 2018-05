Purtroppo non ce l'ha fatta Monia Andreani, la docente e ricercatrice colpita sabato scorso da un improvviso malore mentre nuotava in mare a Fano e ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Croce. Dopo giorni di speranza ma anche di apprensione, i sanitari infatti nelle scorse ore hanno decretato la morte cerebrale della donna. "Il quadro clinico è grave e non recuperabile" hanno spiegato i medici ai familiari che hanno deciso così di fare una scelta d’amore verso gli altri, autorizzando l’espianto degli organi e permettendo a una parte di Monia di continuare a vivere in qualcun altro paziente .

Il dramma per la famiglia di Monia era iniziato sabato intorno all'ora di pranzo quando un'amica del docente li aveva avvertiti che era stata ricoverata per un malore mentre nuotava davanti alla spiaggia del Circolo velico Sassonia, di cui era socia. Un malore improvviso che ha colpito la donna inaspettatamente mentre era da sola e che l'ha tenuta col viso sott’acqua per non si sa quanto tempo. Solo quando un bambino che giocava in spiaggia si è imbattuto nel corpo esanime di Monia, lanciando l’allarme, ci si è accorti dell'avvenuta tragedia.

Immediatamente sono scattati i soccorsi da parte dei bagni e poi del 118 e infine la disperata corsa in ospedale ma si è rivelato tutto inutile. Monia, 45enne ricercatrice di Bioetica all’Università di Urbino Carlo Bo e di Filosofia Politica all’Università per Stranieri di Perugia, ha subito danni gravissimi. La sua perdita ha sconvolto l'intera comunità e il mondo dell'associazionismo in cui la ricercatrice era molto conosciuta anche per l'impegno nel volontariato.