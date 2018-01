Poco prima lo avevano visto armeggiare tranquillamente in fabbrica attorno a un frigo che doveva smontare, poi improvvisamente si è accasciato al suolo esanime e non si è mai più ripreso. Così è morto improvvisamente Lorenzo Vuocolo, 53enne ferrarese titolare di una piccola ditta di recupero ferro per la quale si spostava quotidianamente tra le aziende del posto in cerca di materiale da recuperare . Il dramma nella mattinata di lunedì, poco dopo le 9.30, quando il 53enne si trovava nel cortile di una ditta di Spinazzino, a Ferrara, che si occupa di progettazione e realizzazione di locali pubblici, nonché attrezzature e arredamenti per gli stesi.

Vuocolo era intento a smontare un frigo in disuso dell'azienda quando improvvisamente si è sentito male. Colleghi e personale della ditta, che hanno assistito alla scena impotenti, hanno subito allertato i soccorsi con una chiamata al 118 ma per il 53enne è stato tutto inutile. Quando sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica per lui infatti non c'era più niente da fare e i sanitari non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso dell'uomo. Probabilmente l'uomo è stato stroncato da un infarto. Strazio tra i parenti del 53enne, che si sono recati sul posto dopo essere stati avvertiti della tragedia.