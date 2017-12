Morire in un incendio la notte di Natale a causa di una copertina elettrica. Una donna, Bruna Picchi, 71 anni, è deceduta nella notte di Natale per un rogo che si è sviluppato nella sua abitazione a Poggio a Caiano (Prato). I vigili del fuoco sono intervenuti all'1,40. Il corpo è stato trovato nella camera da letto, dove molto probabilmente si è sviluppato il rogo. Ancora da accertare le cause, tra le ipotesi più accreditate il malfunzionamento di una coperta elettrica. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri e sono coordinate dal sostituto procuratore Valentina Cosci.

Bruna Picchi viveva da sola nella casa che è andata a fuoco e tra i primi ad accorrere c'era uno dei figli. Sul posto anche un'ambulanza della Misericordia di Carmignano e più tardi una medicalizzata di Lastra a Signa. La salma è stata presa in consegna dai servizi funebri della Misericordia di Prato. Nell'incendio è stato danneggiato anche l'appartamento adiacente e c'è stato bisogno di evacuare un'altra famiglia