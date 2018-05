Ha 92 anni, eppure malgrado la veneranda età e qualche piccolo acciacco fisico si appresta a diventare capo del governo in Malesia. Mahathir Mohamad, leader del partito Alleanza per la Speranza, ha trionfato alle ultime elezioni politiche del paese asiatico e si appresta a diventare il più anziano leader politico del mondo, un incarico che gli spetta di diritto dopo essere riuscito a sconfiggere nell'ultima tornata elettorale il suo ex pupillo, il premier uscente Najib Razak, capo del partito conservatore che ha governato la Malaysia ininterrottamente negli ultimi 15 anni che dopo aver commentato con "Accetto il verdetto del popolo" ha insinuato che il suo sfidante non sarà in grado di sopportare le fatiche imposte a un capo di governo, in ragione della sua età. “E invece sì, sono ancora vivo”, gli ha risposto con non poca ironia il rivale 92enne. “Ci aspettiamo che oggi stesso io possa giurare come primo ministro”, ha aggiunto. Nessun passo indietro, quindo, a beneficio di figure più giovani appartenenti alla sua coalizione, l’Alleanza per la Speranza.

Vista anche la sua età Mahathir non è, evidentemente, un principiante della politica: è stato infatti già capo del governo tra il 1981 e il 2003, in un periodo in cui la Malesia è diventata una delle massime potenze economiche asiatiche. Anticolonialista convinto, oltre a trasformare il paese in una dei colossi del continente aveva duramente criticato gli occidentali, accusati di aver corrotto le tradizioni locali. A favorire il successo inaspettato del partito guidato dall’ultranovantenne lo scandalo dei 3,5 miliardi sottratti a un fondo statale per la modernizzazione, gestito dalla compagnia pubblica 1Malaysia Development Berhad. Secondo la magistratura malesiana la somma è stata illegalmemnte prelevata da un finanziamento statale di 4 miliardi per poi finire sui conti privati del leader conservatore al governo, il premier uscente Razak.