Una modella di Victoria's Secret è stato arrestato e finirà sotto processo per possesso di marijuana. Secondo TMZ, Maggie Laine, 21enne, sarebbe stata trovata in possesso della droga e fermata a Muscogee County, in Georgia, lo scorso 17 marzo, durante i festeggiamenti di San Patrizio. Nello Stato USA la marijuana non è legale come ad esempio in California e quindi la modella è stata arrestata. Sembra che con sé avesse meno di un'oncia (28 grammi) di erba. Stando a quanto trapelato, il fermo di polizia è stato effettuato sotto il suo nome legale "Maggie L. Vitelli". La ventunenne è stata comunque rilasciato poco dopo il suo arresto. In Georgia, il possesso di un'oncia o meno è un reato minore e, in caso di condanna, ce la si può cavare con una multa di circa $ 1.000. Qualora invece il possesso è superiore ai 30 grammi, scatta il reato penale e, se ritenuti colpevole, i trasgressori possono essere condannati anche a dieci anni di prigione.

Nelle scorse ore è stata pubblicata la foto segnaletica scattata dagli agenti in cui la modella appare con i capelli sciolti e senza trucco. Non sono mancati i commenti perfidi in Rete: “Forse è la prima volta che posa davanti all'obiettivo senza make up” si legge sul web. Maggie Laine ha fatto il suo debutto per Victoria's Secret Fashion nel 2016 e si è anche fatta notare sulla passerella dello scorso anno a Shanghai, in Cina. In un'intervista con Vogue Italia, ha confessato che il suo sogno era quello di percorrere la pista del Victoria's Secret, approdare sulla copertina di Sports Illustrated e diventare un fisioterapista. È anche apparsa sulla copertina di vari numeri internazionali di Elle. La modella è sotto contratto per la IMG Models Agency che ha rappresentato nomi top come quelli di Gigi Hadid, Ashley Graham e Gisele Bündchen.