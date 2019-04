Girolamo Perna, boss di 29 anni e sorvegliato speciale considerato dagli inquirenti uno dei membri di spicco dell'omonimo clan mafioso attivo su Vieste, in Puglia, è morto nella scorsa notte dopo essere stato ferito in un agguato nella cittadina garganica. Il pregiudicato era stato raggiunto alle braccia e all'addome da numerosi colpi d'arma da fuoco, presumibilmente sparati con un fucile calibro 12. In un primo momento le sue condizioni non erano parse preoccupanti, ma successivamente il quadro clinico si è aggravato. L’uomo è deceduto all'ospedale di San Giovanni Rotondo.

L'agguato è stato portato nei pressi della casa di Perna; l'uomo stava rientrando a casa quando dei sicari, che lo attendevano in zona, gli hanno sparato da breve distanza per poi darsi alla fuga. Insieme a Perna, al momento dell'agguato, era presente anche un suo amico che è stato interrogato dai carabinieri così come altre persone che si trovavano nei paraggi; nessuno avrebbe visto in faccia i sicari. Girolamo Perna era ritenuto capo del clan in lotta con quello definito degli “scissionisti” capeggiati da Marco Raduano. Le due batterie sono in guerra per il controllo del traffico di sostanze stupefacenti provenienti anche dalla vicina Albania e stamattina gli inquirenti hanno eseguito cinque ‘stub', gli esami per verificare la presenza di polvere da sparo su corpo e indumenti. Dopo l'agguato, inoltre, i carabinieri, supportati dai colleghi militari dei Cacciatori di Puglia, hanno eseguito numerosissime perquisizioni e sentito diverse persone nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica del delitto. L'omicidio di ieri sera potrebbe essere la risposta a quello di Francesco Pio Gentile, il 50enne ucciso a Mattinata con tre fucilate il 21 marzo scorso.