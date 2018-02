La Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 31 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, riciclaggio, auto riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso, concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla raccolta abusiva di scommesse e alla truffa ai danni dello Stato e traffico di stupefacenti. Tra gli arrestati c’è Benedetto “Ninì” Bacchi, di Partinico, uno dei maggiori imprenditori italiani nel settore dei giochi e delle scommesse. Il “re delle slot”, personaggio chiave dell'inchiesta della Dda di Palermo, è finito in cella con le accuse di concorso in associazione mafiosa e riciclaggio del denaro dei clan. Secondo quanto emerso nel corse delle indagini, ci sarebbe stato un vero e proprio “contratto” tra Cosa Nostra e l'imprenditore che con l'appoggio delle famiglie mafiose avrebbe monopolizzato il settore. Bacchi ha realizzato una rete di agenzie di scommesse abusive – più di settecento in tutto il Paese – capaci di generare guadagni quantificati in oltre un milione di euro al mese. Parte delle somme, tra i 300 e gli 800mila euro all'anno, veniva poi distribuita tra le varie famiglie mafiose.

Chiuse e sequestrate più di 40 agenzie di scommesse – Tra gli arrestati c’è anche Francesco Nania, ritenuto socio occulto di Bacchi e capo della “famiglia” mafiosa di Partinico, che, grazie alla complicità di Michele De Vivo, commercialista campano che fungeva da prestanome, era riuscito a creare un fiorente mercato di import-export di prodotti alimentari con gli Stati Uniti. Nell'operazione di stamane sono coinvolti più di 200 uomini del Servizio centrale operativo e della Squadra mobile di Palermo. L'indagine è stata coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dal procuratore aggiunto Salvo De Luca e dai pm della Dda Roberto Tartaglia, Annamaria Picozzi e Amelia Luise. L'inchiesta ha in parte ricostruito la movimentazione degli enormi flussi di denaro provenienti dal gioco illecito. Nel corso del blitz sono stati sequestrati beni immobili, società e conti correnti bancari di Bacchi e di diverse persone che lo avrebbero aiutato a riciclare denaro sporco. Chiuse e sequestrate più di 40 agenzie di scommesse attive in tutto il territorio nazionale con il marchio di proprietà di Bacchi.