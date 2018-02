Aveva preparato con cura la sua lezione ai bimbi della scuola elementare in cui insegna, decidendo di mostrare loro anche un video storico ma qualcosa è andato storto e i piccoli di appena 7 anni si sono ritrovati di fronte a un film porno. È quanto accaduto a una scolaresca di un istituto di Cowes, sulla costa nord dell'Isola di Wight, in Inghilterra. Protagonista dello spiacevole errore una insegnante di storia che voleva far approfondire i piccoli un argomento facendogli vedere un video sul Titanic. Dallo schermo del computer, però, è partito un filmato hard che mostrava un coppia nuda intenta in un rapporto sessuale esplicito che i piccoli alunni hanno potuto vedere su un grande schermo su cui le immagini venivano proiettate.

Come raccontano i giornali locali, pare che il video sia andato avanti per alcuni minuti perché l'insegnante, che dava le spalle allo schermo, non si è accorta di nulla fino a quando non ha sentito i piccoli ridacchiare e urlare. La scuola primaria dove è avvenuto il fatto, confermando l'incidente, ha assicurato che è stata avviata una indagine interna per accertare l'accaduto. Qualche genitore ovviamente si è lamentato dopo che i figli hanno riportato l'episodio anche se a detta della scuola i bambini non sarebbero rimasti troppo traumatizzati dall'accaduto.