E' morta di una rarissima malattia dei motoneuroni, ma prima è riuscita a raccogliere 40mila dollari per consentire ai suoi figli di condurre una vita più serena possibile a casa della sorella. Protagonista della storia è Sam Kyme, 34 anni, di Banbury: dopo aver appreso che la patologia di cui era affetta non le avrebbe lasciato nessuno scampo ha attivato una campagna di raccolta fondi con lo scopo di potersi pagare il funerale, ma soprattutto con quello di poter sostenere le spese scolastiche dei figli. Sua sorella Pippa Hughes alcuni giorni fa ha raccontato: "Sam è morta dopo aver sistemato tutto quello che doveva sistemare per far i suoi bambini. Se n'è andata serena, sapendo che avrebbero potuto cavarsela nella vita in qualche modo".

"È incredibile come la vita possa cambiare da un anno all'altro", ha detto la signora Hughes. Sua sorella, infatti, appena un anno fa non poteva neanche sospettare che si sarebbe ammalata gravemente. "Nulla faceva presagire quello che invece purtroppo è successo. Abbiamo trascorso insieme il Natale 2016 ed eravamo estremamente sereni. Poi è arrivata la diagnosi e le cose sono precipitate improvvisamente, ma sono certa che mia sorella è morta in pace, circondata dall'affetto dei suoi cari, e che avrebbe desiderato che brindassimo anche il giorno del suo funerale. E' quello che abbiamo deciso di fare in suo onore".