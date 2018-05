in foto: Immagine di repertorio

Una donna di 87 anni, Elisa Iussa, e suo figlio, Roberto Corbatto, di 51 anni sono morti questa notte nel'incendio che ha distrutto la loro abitazione a Grado, in provincia di Gorizia. Stando alla prima ricostruzione, i due sarebbero deceduti per asfissia, in conseguenza del fumo che si è propagato nel loro appartamento in seguito a un incendio sprigionatosi in salotto, probabilmente per cause accidentali. L'allarme è stato dato verso mezzanotte dai vicini di casa, che hanno notato le fiamme all'interno dell'appartamento posto all'ultimo piano della palazzina di Grado.

Immediato l'arrivo dei soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, per poi ritrovare i cadaveri senza vita della donna e di suo figlio. I due erano ancora nei propri letti, dunque parrebbero non essersi accorti di cosa stesse succedendo nel loro appartamento.

Nelle prossime ore verranno eseguiti i rilievi autoptici sui due cadaveri, in modo da accertare con precisione le cause della morte e provare a ricostruire la dinamica dell'incidente. Nessun commento, per ora, da parte delle autorità investigative, che stanno ancora ultimando le verifiche all'interno dell'appartamento in cui vivevano la donna e suo figlio, situato in una zona periferica del piccolo centro del Friuli Venezia Giulia.