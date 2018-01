Lorraine Maria Lillian Bartlett, una donna madre di quattro figli, si è impiccata in un parco giochi per bambini a Torquay, nel Regno Unito. La donna soffriva da tempo di depressione, malattia che si era continuamente aggravata fino a convincerla a compiere il gesto estremo. A trovare il suo corpo, quando ormai era troppo tardi, sono stati quattro giovani che passavano dal parco: il cadavere penzolava dal robusto ramo di un albero, a pochi metri da altalene e altri giochi per bambini.

La polizia, immediatamente allertata, ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause del decesso, anche se l'ipotesi del suicidio sembra essere di gran lunga la più probabile. Susie Patch, dottoressa personale di Lorraine Maria Lillian Bartlett, ha infatti fatto sapere che la donna da tempo soffriva di un grave disturbo della personalità, patologia che di recente l'aveva portata anche ad assumere eccessive quantità di alcol.

Molto probabilmente a far finire in depressione la donna è stata la separazione dal marito, alcuni anni fa. L'uomo, intervistato dai tabloid inglesi, ha dedicato alla donna parole di grande affetto: "Era una persona adorabile e una madre eccellente. A lungo siamo stati felici insieme, la sua morte mi addolora".