Era stato già beccato a rubare dalle forze dell'ordine e per questo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ma il giovane continua regolarmente ad uscire di casa di nascosto per mettere a segno rapine a negozi e locali della zona con l'aiuto di un complice. Dopo l'ennesimo colpo, la madre che abitava con lui ha deciso che era abbastanza, ha chiamato i carabinieri e lo ha denunciato facendolo arrestare nuovamente. È accaduto a Torino dove i carabinieri della Stazione San Salvario hanno arrestato nelle scorse ore il 21enne insieme ad un altro uomo di 35 anni, entrambi residenti nel capoluogo piemontese e accusati di aver messo a segno rapine in banche, supermercati e centri scommesse del Torinese.

A incastrare i due sono state proprio le rivelazioni della mamma del 21enne che ai militari dell'arma ha confessato che il figlio usciva regolarmente da casa per mettere a segno i colpi. “Mio figlio non ha smesso di fare le rapine. Evade dai domiciliari e torna all’opera. Assalta le banche, i supermercati, i centri scommesse” ha spiegato la signora che si era fatta anche garante per la detenzione domiciliare del figlio, aggiungendo: "Lo faccio per il suo bene".

Questa volta per il ragazzo si sono aperte le porte del carcere. Secondo gli accertamenti degli inquirenti, sarebbero 16 gli assalti compiuti dai due arrestati, spesso armati di pistole o coltelli, commessi tra Torino e Venaria Reale nei mesi di febbraio e novembre di quest’anno. Le rapine sono state accertate anche dai video di sorveglianza dei diversi locali rapinati e diffuse dai carabinieri di Torno