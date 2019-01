in foto: Tratta da un video di picchio news

Pericoloso incidente stradale nel pomeriggio di venerdì lungo la statale SS77, comunemente detta superstrada mare monti, nel territorio del comune di Belforte del Chienti, in provincia di Macerata. Un grosso tir, probabilmente a causa del maltempo che imperversava in zona , ha improvvisamente sbandato, sfondando il guardrail e rimanendo miracolosamente in bilico su un cavalcavia a circa cinquanta metri di altezza. L'episodio attorno alle 14 lungo la carreggiata in direzione di Perugia probabilmente a causa della neve e del ghiaccio sull'asfalto. Il camion, che trasportava un container carico di merce, è rimasto con la motrice appesa parzialmente nel vuoto come si vede dal video diffuso da picchionews.it. L'autista del mezzo fortunatamente è riuscito a scendere dall'unica parte della cabina rimasta a contatto con la sede stradale e non ha riportato ferite.

L'incidente ha coinvolto anche un'altra vettura che viaggiava nello stesso senso di marcia del camion ma anche qui fortunatamente nessuna conseguenza per gli occupanti. Sul posto, oltre alla polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino che hanno messo in sicurezza prima i mezzi, anche grazie all'aiuto di un’autogru del comando di Macerata, e poi il tratto stradale interessato dall'incidente. Come fa sapere l'Anas, la carreggiata è stata temporaneamente chiusa in direzione Foligno con uscita obbligatoria allo svincolo di Belforte del Chienti in attesa che gli addetti dell'azienda ricostituiscano la barriera laterale danneggiata e dunque la transitabilità della strada.