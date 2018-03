Terremoto alle prime luci dell'alba di domenica 25 marzo nelle Marche. La terra ha tremano questa mattina in provincia di Macerata con una scossa di magnitudo 3 della scala Richter. L'evento sismico è stato registrato dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 5.33 con epicentro nei pressi del comune di Pieve Torina, la stessa zona già pesantemente colpita dalle terribili scosse di terremoto che hanno messo in ginocchio il Centro Italia nei mesi scorsi. Sempre secondo i rilievi dell'Ingv, il terremoto in provincia di Macerata ha avuto ipocentro a una profondità di circa 9 chilometri ed epicentro a circa 2 chilometri dal centro di Pieve Torina.

Sono almeno otto i comuni nel raggio di dieci chilometri dall'origine della scossa sismica, tra questi quelli più vicini sono Muccia, Pievebovigliana e Fiordimonte. Leggermente più lontani i comuni di Serrvallle di Chienti, Monte Cavallo, Fiastra e Camernino, quest'ultimo quello più popoloso. Sono invece dodici i comuni nel raggio di circa venti chilometri dell'epicentro, tutti in provincia di Macerata a parte Preci, in provincia di Perugia. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione locale ma fortunatamente non sono stati comunicati danni a persone o cose.