Un orribile e inspiegabile gesto è stato scoperto nelle scorse ore tra le stradine di Apiro, nella provincia di Macerata. Qualcuno infatti si è divertito a impiccare a un palo stradale una piccola volpe catturata nei boschi della zona. Una immagine cruenta che ovviamente non è passata inosservata da parte degli abitanti della zona che hanno subito allertato i carabinieri. Il caso, scoperto sabato scorso in zona Sant’Urbano di Apiro, è stato preceduto infatti da un altro ritrovamento altrettanto macabro nella stessa zona: un orecchio di maiale legato ad un palo di piccole proporzioni poco distante da una strada alla strada alla periferia di Cupramontana.

Due episodi che fanno sospettare che dietro ci sia un collegamento se non la stessa mano. I militari dell'arma al momento si concentrano sul possibile movente per arrivare poi all'autore del gesto. Per il momento l’ipotesi più accreditata è quella di un gesto eclatante e barbaro soltanto per cercare visibilità. La volpe infatti è stata messa in una zona ben visibile e non nascosta tra i boschi . Ovviamente non ci sono testimoni e questo rende più difficile trovare il colpevole ma sono in tanti ad essersi mobilitati anche attraverso i social per dare una mano e fornire eventuali segnalazioni. Il gesto infatti ha suscitato particolare clamore tra i residenti della zona ma anche tra tanti animalisti che condannano con forza quanto accaduto.