Ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, finisce in un fossato: è morto così, Bruno Milani, uno dei titolari dell'hotel SanCrispino di Trodica di Morrovalle. Aveva 77 anni. Come si legge su Cronache Maceratesi, l'incidente è avvenuto nella serata di ieri, lungo la provinciale tra Villa San Filippo e Monte San Giusto.

L’uomo era in sella al suo mezzo e si dirigeva verso il comune marchigiano, quando, probabilmente a causa di un malore, ha iniziato a sbandare. Lo scooter avrebbe cercato di deviare sulla destra della carreggiata per poi infilarsi in una cunetta che si trova a lato della strada. A notare quello che era successo è stato un automobilista che era fermo ad uno stop che si trova circa 60 metri più su rispetto a dove l’anziano è uscito di strada. L’uomo ha chiamato i soccorsi. Erano circa le 19,45 Sul posto sono subito intervenuti il 118 e l’automedica di Civitanova. Gli operatori dell’emergenza per tre quarti d’ora hanno cercato di rianimare Milani. Ma nonostante i disperativi tentativi di soccorso il 77enne non ha mai ripreso conoscenza. Sul posto per i rilievi è intervenuta anche la polizia stradale di Civitanova.

In base agli accertamenti Milani avrebbe perso il controllo dello scooter a causa di un malore. Sul posto dell’incidente questa sera sono arrivati anche i famigliari di Milani. “Era una colonna dell’hotel San Crispino, un grande lavoratore. Aveva aperto l’hotel insieme a Mario Santoni, che è il cognato” dice il sindaco di Morrovalle, Stefano Montemarani. Milani lascia due figli (Rachele e Massimo) e la moglie