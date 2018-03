La squadra mobile di Macerata aveva scelto un nome simbolico per quell’operazione: Kinder. Secondo le ricostruzioni, il 31enne di origine albanese finito agli arresti, era da tempo dedito a spacciare cocaina a molti tossicodipendenti residenti in città, utilizzando un sistema oramai collaudato: la droga smerciata veniva occultata in dei contenitori di plastica di colore giallo (tipo sorpresa Kinder). Nella sua abitazione, gli agenti hanno trovati diversi “ovetti” all’interno dei quali vi erano contenute complessivamente 17 “palline” di cocaina per un peso totale di oltre 20 grammi pronte ad essere spacciate. Il 31enne, residente a Macerata e tenuto sotto controllo da tempo da parte degli uomini della squadra mobile, adoperava una utenza telefonica fittizi da casa sua, manteneva i contatti con i clienti per poi, attraverso le scale interne del palazzo in cui abita, in zona Convitto, raggiungere i suoi “clienti” nella zona retrostante dei garage collegata da una piccola porta in legno, dove in modo rapidissimo, così da non destare sospetti, si realizzavano le molteplici cessioni di droga.

E così, una volta acquisite le prove sufficienti per stroncare l’attività di spaccio, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione e successivamente a quella dove abita con la moglie. Oltre ai contenitori, in camera da letto, nascosta in più parti dell’armadio, è stata trovata la somma di oltre un migliaio di euro, che gli inquirenti ritengono sicuramente proventi dell’attività di spaccio e della sostanza da taglio. Mentre nella cantina del palazzo, locale che era nella disponibilità dell’uomo, nascoste tra rifiuti di vario genere, sono state scoperte tre buste sottovuoto con dentro 20 grammi di cocaina, ancora da tagliare e immettere quindi sul mercato maceratese. Oltre allo stupefacente, nel corso dell’operazione sono stati sequestrati tre telefoni cellulari con schede intestate in modo fittizio e altri documenti e materiale ritenuto utile al proseguo delle indagini che sono tuttora in corso. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio mentre la moglie, 25 anni, anche lei di origini albanesi, è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.