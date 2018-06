Era sul letto col pigiama. È stata trovata così dai soccorritori Silvana Di Marzio, 88 anni da compiere ad agosto: era morta da almeno quattro giorni, forse cinque. Il dramma a Macerata, in Via Barilatti. La scoperta è stata fatta intorno alle 13 di ieri dai vigili del fuoco, dal 118 e dalla polizia, che sono stati avvertiti dai vicini preoccupati perché non la vedevano da giorni. Da quasi una settimana le persiane dell’abitazione erano tutte chiuse e la signora Silvana, ex maestra, non si vedeva in giro. L’ultima volta, martedì scorso. Poi più nessuna notizia.

È stata in particolare una vicina di casa a capire che qualcosa non andava e a decidere di rivolgersi alle forze dell’ordine. Sabato pomeriggio, le due amiche sarebbe dovute andare a messa insieme come facevano ormai ogni fine settimana, ma l’88enne non si era fatta viva. Così, dopo la segnalazione, ieri mattina i militari sono arrivati sul posto con i vigili del fuoco: questi ultimi sono saliti sul terrazzo al primo piano, poi hanno forzato una finestra e si sono fatti largo nell’appartamento. In camera hanno trovato Silvana: era distesa sul letto con gli abiti da notte. Probabile che sia passata dalla vita alla morte durante il sonno.

L’anziana era vedova e non aveva parenti a Macerata. Il suo unico figlio vive in Giappone, e rintracciarlo non è stato semplicissimo. Gli altri parenti della donna vivono ad Imola e ieri mattina nessuno è riuscito a mettersi in contatto con loro. Così non è stato possibile spostare subito la salma della donna. C’è voluta qualche ora per ottenere il nulla osta dalla questura, e il corpo dell’ex maestra è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Macerata, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Pochi dubbi, comunque, sul fatto che la donna sia deceduto per cause naturali. Il figlio è stato allertato e sta rientrando a Macerata dal Giappone. Poi sarà fissato il funerale.