Un’auto è sbandata e ha travolto un uomo che stava raccogliendo asparagi ai bordi della carreggiata. Per il settantatreenne Ermanno Luccioni di Appignano, geometra ed ex assessore comunale, i soccorsi sono stati inutili. La giovane alla guida della vettura è stata trasportata in eliambulanza a Torrette, per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita. È il bilancio, drammatico, dell’incidente che si è verificato ieri a Chiesanuova di Treia (Macerata), sulla strada provinciale.

Stando alle ricostruzioni della stradale, la 20enne giunta nei pressi del chilometro 5+800, in cui la strada si snoda in un tratto rettilineo, in lieve discesa, all’uscita di una curva a sinistra, avrebbe perso il controllo del veicolo e, dopo aver frenato, bloccando gli pneumatici anteriori, sarebbe uscita di strada finendo sul margine destro e salendo sulla scarpata, dopodiché l’autovettura si sarebbe ribaltata su se stessa e ritornando sulla carreggiata, dove ha arrestato la corsa in posizione di marcia, trasversalmente all’asse stradale. Proprio durante la fase di sbandamento e fuoriuscita dalla sede stradale, la macchina ha investito l’uomo di 73 anni che si trovava sul ciglio erboso intento a raccogliere asparagi.

Ermanno, ex assessore di Appignano e molto conosciuto in paese, è stato sbalzato dalla violenza dell’impatto a diversi metri dalla carreggiata. L’uomo ha riportato lesioni gravissime per le quali è deceduto sul posto. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale di Macerata e Civitanova. A loro il compito di accertare con esattezza cosa è accaduto su quel tratto di strada rettilineo.