Una donna di 69 anni di Montelupone, in provincia di Macerata, è morta dopo essersi sottoposta a una gastroscopia presso la clinica Marchetti: subito dopo l'esame la donna ha iniziato a vomitare sangue, quindi ha perso i sensi ed è deceduta. Sul posto oltre a un'ambulanza è intervenuta una volante della Squadra Mobile. Era stato il marito ad accompagnare la donna alla struttura per quello che avrebbe dovuto essere un semplicissimo esame. A niente sono valsi i tentativi di rianimarla. La donna lascia il marito e una figlia.

Efficienza del sistema sanitario: Italia quarta nel mondo

Sarà la magistratura a stabilire se la tragedia sia stata di natura colposa oppure se si sia trattato di una fatalità in un sistema sanitario tra i più efficienti del mondo. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il Bloomberg Health Care Efficiency, dossier stilato incrociando i dati di Banca Mondiale, Onu, Fondo Monetario Internazionale e Organizzazione Mondiale della Sanità che ogni anno traccia il ranking dei sistemi sanitari migliori, mettendo sotto esame il rapporto tra spesa sanitaria e aspettativa di vita in 56 Paesi con una popolazione superiore ai 5 milioni di abitanti e un un Pil pro capite minimo di 5mila dollari. Rispetto al 2017 l'Italia ha scalato due posizioni piazzandosi dietro Hong Kong, Singapore e Spagna. Per trovare le altre grandi d'Europa Francia, Gran Bretagna e Germania bisogna scorrere al 16°, 35° e al 45° posto. In fondo alla classifica gli Stati Uniti.