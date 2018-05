Era uscita di casa senza avvertite nessuno e senza dare spiegazioni, così quando dopo qualche ora non è ritornata, i familiari hanno fatto scattare l'allarme e le successive ricerche che però si sono concluse nel peggiore dei modi con la scoperta del suo corpo senza vita. La vittima è una donna di 82 anni di San Severino, in provincia di Macerata, di cui non si avevano più notizie dalla mattinata di domenica. Quando stranamente non ha fatto ritorno a casa, i famigliari allarmati hanno avvertito i carabinieri che hanno setacciato la zona e, dopo aver trovato alcuni effetti personali lungo il fiume Potenza, hanno messo in allarme i vigili del fuoco e dato il via alle ricerche.

Per le ricerche si sono mobilitate le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Macerata e del distaccamento di Tolentino con l’ausilio di un elicottero del Comando di Pescara, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118 pronti a intervenire. Dopo circa tre ore di perlustrazione, grazie all'ausilio di un elicottero, purtroppo alla fine è stato rinvenuto il corpo senza vita della donna a circa due chilometri di distanza dal punto in cui erano stati individuati i suoi oggetti. I soccorritori hanno raggiunto il corpo della donna passando in mezzo alla vegetazione che ricopre le rive del fiume però per l’anziana non c'è stato nulla da fare. Al momento non è escluso un gesto autolesionistico visto che l’anziana soffriva di problemi di depressione. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, l’anziana sarebbe caduta in acqua circa due chilometri più a monte e poi il corpo è stato trascinato dalla corrente nel luogo del ritrovamento.