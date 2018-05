Tragico incidente stradale verso le 9 a Montelupone, in provincia di Macerata: la vittima è don Francesco Cocilova, sacerdote originario di 79 anni di Cingoli, che da diversi anni opera nella parrocchia del Sacro Cuore nel capoluogo marchigiano. L’uomo di chiesa stava percorrendo l’asse viario che costeggia contrada Santa Caterina, sulla provinciale 101, quando una Fiat Panda, condotta da un uomo della zona (un uomo di 67 anni di Morrovalle) lo ha travolto. L’impatto è avvenuto sulla ruota posteriore del mezzo, col sacerdote che è stato sbalzato in aria, cadendo prima sul veicolo, poi violentemente terra. I soccorsi si sono rivelati inutili: don Francesco è praticamente morto sul colpo.

Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza che però è tornata indietro senza nessuno a bordo. Come detto, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che attestare il decesso dell’anziano. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Recanati e di Montelupone per i dovuti accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto e appurare eventuali responsabilità. Sul luogo dell’incidente, dopo aver appreso del dramma, è arrivato anche il vescovo di Macerata, Nazareno Marconi. Don Francesco, che era solito spostarsi con la bici, era molto nota a Tolentino, dove era stato parroco della chiesa dello Spirito Santo.